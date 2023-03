Wenn der Landarzt schläft - dann hat das Publikum etwas zu lachen

Am 4. März feiert die Theatergruppe Lipizzanerheimat mit der Komödie "Wenn der Landarzt schläft" in Söding-St. Johann Premiere. Zum Abschluss sind auch zwei Aufführungen in Rassach in der Gemeinde Stainz anberaumt.