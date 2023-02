St. Veit in der Südsteiermark

Alko-Lenker (30) kam von Straße ab und touchierte Verkehrszeichen

Am gestrigen Mittwoch mussten Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz zu einem Verkehrsunfall in Wagendorf, Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark, ausrücken.