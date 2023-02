Staub aufgewirbelt hat unser Bericht zum Terrassenweingarten, der am Nachbargrundstück von Familie Peitler in Leutschach an der Weinstraße errichtet werden soll. Direkt unterhalb dieses Waldgrundstücks liegen zwei Hänge, die in der Vergangenheit bereits gerutscht sind. Familie Peitler spricht sich daher dezidiert gegen die geplante Rodung aus. Damit eine Rodung überhaupt erfolgen darf, bedarf es einer Bewilligung. Daher gab es am vergangenen Donnerstag eine Verhandlung vor Ort, bei der alle betreffenden Parteien anwesend waren. Zwei neue Erkenntnisse daraus rücken die Geschichte nun in ein anderes Licht.