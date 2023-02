Seit Mitte Jänner ist das Haus des Lebens in Voitsberg, in dem zahlreiche Beratungsstellen und Institutionen untergebracht sind, um ein wichtiges Angebot reicher. Im ersten Stock ist die Männerberatung eingezogen, die nun an neun Standorten in der gesamten Steiermark vertreten ist. Um die Klienten kümmert sich der Bad Schwanberger Philipp Stramec, der seit drei Jahren in der Männerberatung tätig ist und auch zum Team der Beratungsstelle Deutschlandsberg gehört.