Im Lauf des Lebens haben Hakenschläge einen fixen Startplatz. Die Kunst ist es, auch unvorhersehbare Hürden gekonnt zu überwinden, kosten sie auch noch so viel Kraft. In diesem Marathon des Lebens wurde Walter Hofer im April des Vorjahres – mitten im Leben stehend und sportlich auf viele Läufe hin trainierend – jäh aus der Bahn gedrängt. Ja, bis an den Start zurückgeworfen, der gleichsam den Schlusspunkt hätte markieren können.