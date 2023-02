Gold, Silber und Bronze für das Weingut Holler in Spielfeld

Einen "Hochzeits-Oscar" sowie zweimal Edelmetall gab es für das Weingut Holler bei der Preisverleihung des Austrian Wedding Awards. Jubeln durfte auch Lichtbild Fotografie in Preding und Blumen Draxler in St. Veit in der Südsteiermark.