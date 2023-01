Diagnose: Geflügelpest. Das Todesurteil für 2600 südsteirische Hühner. Wie am Mittwoch bekannt wurde, brach in einem südsteirischen Junghennenbetrieb die Geflügelpest aus. Für den betroffenen Landwirt nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht eine Tragödie. Die Leibnitzer Bezirksbäuerin Daniela Posch von Posch Hendl in Heimschuh kann die Tragik als Branchenkollegin sehr gut nachvollziehen: "Man ist den Tieren sehr verbunden. Wenn so etwas passiert, dann blutet einem das Herz."