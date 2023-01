Für viele dürfte es wohl eine Horrorvorstellung sein, was einer 61-jährigen Grazerin in einem Hotel in Ehrenhausen an der Weinstraße am 16. Jänner passiert ist. Nachdem sie mit einer Begleiterin in den Aufzug gestiegen war, blieb dieser stecken. Ein Hotelmitarbeiter konnte den Lift daraufhin mittels einer manuellen Notbremsöffnung nach oben ziehen.