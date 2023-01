Die Arbeitswoche beginnt im Süden schneereich: Auf der A 2 über die Pack ist ein halber Meter Schnee zu erwarten. Laut Asfinag wird es ab Montagfrüh bis zumindest Dienstagmittag durchgehend schneien. Feuerwehren und die Polizei sind alarmiert. Vorsorglich wurden auch Notstromaggregate zur Tunnelkette Pack transportiert.

Sämtliche Mitarbeiter für den Winterdienst-Einsatz wurden aktiviert. Betroffen ist vor allem die Kärntner Seite, aber Beeinträchtigungen sind "bis in den Großraum Graz" möglich.

"Halber Meter oder noch mehr"

Das Italientief bringt viel Neuschnee, wie Christian Stefan (Geosphere Austria, ehedem Zamg) schildert: "Ein halber Meter oder noch mehr" in (süd-)westlichen Landesteilen. Der Schnee ist nass und schwer, was die Einsatzkräfte auf Trab halten dürfte. "Bäume könnten unter der schweren Last brechen und auch auf Stromleitungen stürzen, insbesondere zwischen Wolfsberg in Kärnten und Steinberg in der Steiermark", warnt die Asfinag.

Am Dienstag wird das Tief zum Abend hin etwas schwächer, in der Steiermark wird es verbreitet regnerisch. Und dann? Laut der Prognose erwartet die Steirer ein Zwischenhoch am Mittwoch.