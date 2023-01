Die Arbeitswoche beginnt im Süden schneereich: Auf der A2 über die Pack ist ein halber Meter Schnee zu erwarten. Laut Asfinag wird es ab Montagfrüh bis zumindest Dienstagmittag durchgehend schneien. Feuerwehren und die Polizei sind alarmiert. Vorsorglich wurden auch Notstromaggregate zur Tunnelkette Pack transportiert. Wir halten Sie im Liveticker auf dem Laufenden.

7:15 Uhr: Kettenpflicht für alle auf der Turrach

Wegen winterlicher Fahrbahnverhältnisse gilt für alle Fahrzeuge Schneekettenpflicht auf der B95 über die Turracher Höhe.

6:30 Uhr: Verkehrsbehinderungen A2 Süd Autobahn

Auf der Südautobahn A2 bleiben immer wieder Lkw stehen, meldet die Antenne. Noch betrifft das nur Kärnten: In beiden Richtungen auf Höhe Völkermarkt bleiben Lkw auf der Fahrbahn hängen oder stehen, um Ketten zu montieren. In Richtung Klagenfurt - kurz vor der Rasttation Völkermarkt - ist ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, man kann ihn vorsichtig umfahren.

06:10 Uhr: Lkw-Fahrverbot und Kettenpflicht

Ein erster Blick in den Verkehr: Schneekettenpflicht gilt für Lkw über Straßegg, die Teichalm, den Seeberg, das Niederalpl, den Zellerrain und über Kreuzberg. Gesperrt ist das Gaberl für Lkw über 7,5 Tonnen.

In Kärnten werden Schneefahrbahnen gemeldet, etwa auf der B91 Loiblpassstraße in Unterbergen.

>> Hier geht es zu den Antenne-Verkehrsmeldungen >>

06:00 Uhr: Halber Meter Schnee vorausgesagt

Das Italientief bringt viel Neuschnee, wie Christian Stefan (Geosphere Austria, ehedem Zamg) schildert: "Ein halber Meter oder noch mehr" in (süd-)westlichen Landesteilen. Der Schnee ist nass und schwer, was die Einsatzkräfte auf Trab halten dürfte. "Bäume könnten unter der schweren Last brechen und auch auf Stromleitungen stürzen, insbesondere zwischen Wolfsberg in Kärnten und Steinberg in der Steiermark", warnt die Asfinag. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 0 und 4 Grad.

Am Dienstag wird das Tief zum Abend hin etwas schwächer, in der Steiermark wird es verbreitet regnerisch. Und dann? Laut der Prognose erwartet die Steirer ein Zwischenhoch am Mittwoch.

05:00 Uhr: Asfinag rüstet sich für den Frühverkehr

Sämtliche Mitarbeiter für den Winterdienst-Einsatz wurden aktiviert. Betroffen ist vor allem die Kärntner Seite, aber Beeinträchtigungen sind "bis in den Großraum Graz" möglich.