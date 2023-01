Die Arbeitswoche beginnt im Süden schneereich: Auf der A2 über die Pack ist ein halber Meter Schnee zu erwarten. Laut Asfinag wird es bis zumindest Dienstagmittag durchgehend schneien. Feuerwehren und die Polizei sind vorgewarnt. Vorsorglich wurden auch Notstromaggregate zur Tunnelkette Pack transportiert. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

12:51 Keine Lkw nach Slowenien

Slowenien hat soeben ab Spielfeld die Grenze für Lkw über 7,5 Tonnen gesperrt. "Die Fahrzeugen werden von der Polizei und unseren Mitarbeitern daher bei Spielfeld zum alten Zollamtsplatz abgeleitet", teilte die Asfinag mit.

12:25 Uhr: Etwa 1000 Haushalte ohne Strom

Der Schnee, aber besonders auch der starke Wind, bringt gerade einige Äste zum Abbrechen und Bäume zum Umfallen, das hat Auswirkungen auf das Stromnetz. Derzeit sind laut Urs Harnik von der Energie Steiermark etwa 1000 steirische Haushalte ohne Strom. Betroffen ist vor allem Eibiswald. Schon im Vorfeld hat die Energie Steiermark die Zahl ihrer Monteure verdoppelt, 50 sind nun im Einsatz um die Trafostationen und Leitungen zu reparieren. "Die Lage wird sich wahrscheinlich noch verschärften", vermutet Harnik.

12:00 Uhr: Die Autobahnmeisterei ist gefordert

Der Regen wird steiermarkweit immer mehr, auf der Pack schneit es weiter. Es kommt teils zu Verkehrsbehinderungen über die Pack, das Gaberl und die Weinebene. Auch entlang der A9 ist es recht winterlich.

Markus Bratschko, der Koordinator der Autobahneisterei Unterwald, fasst es zusammen: "Das wird bis morgen a haarige Gschicht". Alle seine sieben Fahrzeuge sind im Einsatz, sollte der Schnee noch heftiger werden, dann kommen zwei aus Raaba dazu. Bratschko appelliert an die Autofahrer, hinter den Schneepflügen zu bleiben: "Die Leute bedenken oft nicht, dass es vor dem Pflug viel schlechter zu fahren ist als hinter ihm".

Die Fahrzeuge zur Schneeräumung sind in vollem Einsatz © Dunst

10:20 Uhr: Auf der Pack schneit es jetzt stark

"Der Schneefall hat gerade voll eingesetzt", schildert Markus Bratschko, Leiter der Autobahnmeisterei Unterwald. Mit sechs Räumfahrzeugen sowie einem aus Wien stammenden, zusätzlichen Reserveschneepflug sind die Mitarbeiter der Asfinag im Dauereinsatz, um die Südautobahn im Packabschnitt so gut wie möglich zu räumen. Mehr dazu hier.

Schneefahrbahn auf dem Packsattel © Asfinag Webcam

Schon am Sonntag führte der Schnee zu Unfällen:

9:40 Uhr: Kettenpflicht ausgeweitet

Lkw brauchen Ketten über Straßegg, die Teichalm, den Zellerrain, über Kreuzberg, den Obdacher Sattel, den Perchauer Sattel und auf der B70 ab Stampf über die Pack. Eine Pflicht für alle Fahrzeuge gilt auf der B95 über die Turracher Höhe und auf der B76 über den Radlpass. Ein Fahrverbot für Lkws ab 7,5 Tonnen gilt auf der B76 Radlpass Straße über den Radlpass.

8:45 Uhr: Noch relativ ruhig auf den Straßen, Lawinengefahr steigt

Laut Asfinag kann noch von keinem Schneechaos im Verkehr die Rede sein. "Derzeit gibt es noch nichts Auffälliges", so Sprecher Walter Mocnik. Zu Mittag erwartet man mehr: Da soll es laut Prognose ja auch kräftig schneien. Am Steigen ist indes die Lawinengefahr im alpinen Gelände.

8:10 Uhr: Umgestürzter Baum

Die schweren Flocken sorgen für Schneebruch: Die B76 Radlpass Straße ist auf der Höhe Radlpass in beiden Fahrtrichtungen wegen eines umgestürzten Baums gesperrt. Blockiert ist außerdem die B317 Friesacher Straße zwischen Scheifling und dem Perchauer Sattel in Fahrtrichtung Neumarkt. Dort ist ein LKW hängengeblieben.

8:00 Uhr: Oberhalb von 700 Metern spitzt es sich zu

Im oberen Murtal und im Ennstal schneit es bereits leicht. In der Weststeiermark regnet es. Im Osten der Steiermark weht ein kräftiger Wind. Er sorgt dafür, so erklärt es Meteorologe Hannes Rieder von der Geosphere Austria (ehemals Zamg), dass es im Laufe des Vormittags oberhalb von 700 bis 800 Meter kräftig zu schneien beginnen wird. "Der halbe Meter Schnee auf der Pack ist nach wie vor wahrscheinlich", sagt Rieder. Auch am Gaberl sind 50 Zentimeter Neuschnee möglich.

Der Schnee ist feucht und somit schwer, mancherorts dürften also Äste und Bäume brechen und abknicken - und Straßen versperren. In Hochlagen, also in 1500 Metern Höhe, könnte ein Meter Neuschnee fallen. Bis in die erste Nachthälfte des Montags soll der Schneefall beziehungsweise der Niederschlag anhalten.

Auf der Koralpe gibt es starken Schneefall © Bergfex Webcam

7:15 Uhr: Kettenpflicht für alle auf der Turrach

Wegen winterlicher Fahrbahnverhältnisse gilt für alle Fahrzeuge Schneekettenpflicht auf der B95 über die Turracher Höhe.

6:30 Uhr: Verkehrsbehinderungen A2 Süd Autobahn

Auf der Südautobahn A2 bleiben immer wieder Lkw stehen, meldet die Antenne. Noch betrifft das nur Kärnten: In beiden Richtungen auf Höhe Völkermarkt bleiben Lkw auf der Fahrbahn hängen oder stehen, um Ketten zu montieren. In Richtung Klagenfurt - kurz vor der Rasttation Völkermarkt - ist ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, man kann ihn vorsichtig umfahren.

06:10 Uhr: Lkw-Fahrverbot und Kettenpflicht

Ein erster Blick in den Verkehr: Schneekettenpflicht gilt für Lkw über Straßegg, die Teichalm, den Seeberg, das Niederalpl, den Zellerrain und über Kreuzberg. Gesperrt ist das Gaberl für Lkw über 7,5 Tonnen.

In Kärnten werden Schneefahrbahnen gemeldet, etwa auf der B91 Loiblpassstraße in Unterbergen.

06:00 Uhr: Halber Meter Schnee vorausgesagt

Das Italientief bringt viel Neuschnee, wie Christian Stefan (Geosphere Austria, ehedem Zamg) schildert: "Ein halber Meter oder noch mehr" in (süd-)westlichen Landesteilen. Der Schnee ist nass und schwer, was die Einsatzkräfte auf Trab halten dürfte. "Bäume könnten unter der schweren Last brechen und auch auf Stromleitungen stürzen, insbesondere zwischen Wolfsberg in Kärnten und Steinberg in der Steiermark", warnt die Asfinag. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 0 und 4 Grad.

Am Dienstag wird das Tief zum Abend hin etwas schwächer, in der Steiermark wird es verbreitet regnerisch. Und dann? Laut der Prognose erwartet die Steirer ein Zwischenhoch am Mittwoch.

05:00 Uhr: Asfinag rüstet sich für den Frühverkehr

Sämtliche Mitarbeiter für den Winterdienst-Einsatz wurden aktiviert. Betroffen ist vor allem die Kärntner Seite, aber Beeinträchtigungen sind "bis in den Großraum Graz" möglich.