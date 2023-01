Das Schulbuch ist da, Punkt. Es wird nicht hinterfragt. Seit 1972 wir das Unterrichtsmittel an Schülerinnen und Schüler in Österreich kostenlos verteilt. Der Bund finanziert die Schulbuchaktion. Beauftragte an den Schulen bestellen die Bücher über Schulbuchlisten – dann landen sie auf den Schreibtischen der Kinder. Doch die Rechnung wurde heuer ohne rasende Inflation gemacht.