Anfangs konnte noch kaum jemand etwas mit dem Kurzwort anfangen. Mittlerweile dürften die vier Buchstaben "Ögig" wohl schon mehr Einwohnern der Bezirke Leibnitz und Deutschlandsberg ein Begriff sein. Vor allem in jenen Gemeinden, in denen die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft bereits aktiv am Auf- und Ausbau von Glasfasernetzen für die Versorgung mit schnellem Internet arbeitet.