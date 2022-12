Freitagnacht geriet in Lannach ein alkoholisierter Autofahrer ins Schleudern und prallte gegen einen Bildstock. Der Mann und seine Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt.

Ein 28-Jähriger lenkte kurz nach 23 Uhr seinen neuen und noch nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw mit (blauen) Probefahrtkennzeichen auf der B74 vom Ortsgebiet Gleinstätten kommend in Richtung Maierhof.

Am Ortsende beschleunigte der Lenker aus dem Bezirk Leibnitz sein Auto so stark, dass er auf der nassen Fahrbahn mit den Sommerreifen ins Schleudern geriet und links von der Fahrbahn abkam.

Dabei fuhr er gegen eine Randleiste einer Betriebseinfahrt, gegen einen auf der angrenzenden Grünfläche stehenden Baum und schließlich gegen einen Bildstock, der dadurch umgerissen und komplett zerstört wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der 28-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Deutschlandsberg wurden dabei unbestimmten Grades verletzt.

Während der Lenker medizinische Hilfe ablehnte, wurde die Beifahrerin von der Rettung zur Abklärung ins Krankenhaus Wagna gebracht. Dem 28-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.