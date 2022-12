Es steht für den Frieden in der Weihnachtszeit und wird traditionell von den Freiwilligen Feuerwehren in den Regionen ausgegeben: das Friedenslicht aus Betlehem. Von St. Peter im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg) und Wildon (Bezirk Leibnitz) aus verteilten zahlreiche junge Florianis in der Südweststeiermark das Licht an die Bevölkerung in den Gemeinden.