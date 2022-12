72 Personen befanden sich am Mittwoch noch im Wartebereich der Registrierungsstelle am Grenzübergang Spielfeld. Ein Teil von ihnen kündigte an, in einen Hungerstreik zu treten, wie Petra Leschanz von der Flüchtlingsinitiative "Boder Crossing Spielfeld" im Namen der Betroffenen mitteilte. Sie fordern damit eine Schließung des Wartebereichs und eine Weiterverbringung in eine ordentliche Unterkunft noch vor Weihnachten.