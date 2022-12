Insektenforscher haben einen für Österreich und Mitteleuropa bemerkenswerten Wildbienenfund gemacht: Die Verborgene Fleckenbiene (Thyreus picaron) ist aus dem mediterranen Raum in die Steiermark eingewandert. Die wärmeliebende "Einwanderin" wurde sowohl in der Südsteiermark als auch im Norden von Graz entdeckt. Der Österreichische Wildbienenrat hat ihren Nachweis zum "bedeutendsten Wildbienenfund des Jahres" gekürt, teilte der Naturschutzbund Steiermark am Dienstag mit.