Der Countdown läuft: Bis Ende des Jahres können noch Stimmen für die Favoriten der Köpfe des Jahres 2022 abgegeben werden. Auf Instagram und Co schlägt Chrisi Klug (Entertainment) fleißig die Werbetrommel. Die gebürtige Weststeirerin will den Sieg in der Kategorie Entertainment nach Hause bringen. Stimmt sie auch selbst mit? "Ja, ich unterstütze auch andere Nominierte", erzählt Klug.