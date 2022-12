Steirische Kunst- und Kulturschaffende, Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus dem Bereich Menschenrechte und Migration, der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) - sie alle fordern für Flüchtlinge in der "Wartezone" Spielfeld "Zimmer statt Zelte". Rund 150 Männer verbringen die Nächte in den Zelten, die von der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) betrieben werden, weil zu wenige Asylunterkünfte in Österreich zur Verfügung stehen.