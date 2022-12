Sie ist und bleibt eine der unfallträchtigsten Straßenkreuzungen im Raum Leibnitz: die sogenannte "Fink-Kreuzung" der B 74 (Sulmtal Straße) mit der L 631 (Arnfelser Straße) in Kaindorf an der Sulm. Mittwochabend kam es dort aus bislang unbekannter Ursache zu einer Kollision zweier Pkw, die insgesamt fünf verletzte Personen forderte. Das Rote Kreuz brachte sie nach der Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser.

Während der Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die alarmierte Feuerwehr Kaindorf an der Sulm unterstützte die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle und Einrichtung einer Umleitung.