Am Dienstag gegen 15 Uhr kam ein Autofahrer mit seinem Pkw auf der B74 Sulmtal Straße in Hollenegg von der Fahrbahn ab. Laut Einsatzleiter Werner Hötzl von der Feuerwehr Hollenegg fuhr der Lenker in die Steinmauer einer Unterführung. Dadurch entstand am Auto ein Totalschaden.