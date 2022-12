Am Dienstag gegen 15 Uhr kam ein Autofahrer mit seinem Pkw auf der B 74 Sulmtal Straße in Hollenegg von der Fahrbahn ab. Laut Einsatzleiter Werner Hötzl von der Feuerwehr Hollenegg fuhr der Lenker in die Steinmauer einer Unterführung. Dadurch entstand am Auto ein Totalschaden.