Es passierte gegen 1 Uhr in der Früh. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich mehrmals, der erst 20-Jährige war nicht angegurtet. Mit voller Wucht schleuderte es ihn aus dem Auto. Das Rote Kreuz versuchte, den jungen Mann zurück ins Leben zu holen. Vergebens. Er verstarb wenige Stunden nach dem Unglück. Dieser tödliche Unfall Anfang März im Gemeindegebiet von Groß St. Florian ist nur einer von sieben weiteren, die sich allein im heurigen Jahr in Deutschlandsberg ereigneten. Im Bezirk Leibnitz verunglückten acht Menschen tödlich. Steiermarkweit reiht sich die Südwestersteiermark mit dieser Bilanz ins traurige Spitzenfeld ein. Nur in Graz-Umgebung und Liezen kamen mit je neun Verkehrstoten mehr Menschen im Straßenverkehr ums Leben.

16 Verkehrstote innerhalb von acht Monaten

Die aktuellen Zahlen vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigen es: Sechs Pkw-Insassen, zwei davon nicht angegurtet und zwei Motorradfahrer verunglückten dieses Jahr zwischen dem 1. Jänner und dem 31. August im Bezirk Deutschlandsberg tödlich. In Leibnitz waren es im selben Zeitraum sechs-Pkw-Insassen, davon zwei nicht angegurtet sowie ein Traktor- und ein Radfahrer. Insgesamt kamen somit in der Südweststeiermark 10 Männer und 6 Frauen im Straßenverkehr ums Leben. Das jüngste Verkehrsopfer war gerade einmal 20, das älteste 88 Jahre alt.

Zum Vergleich: In Murau, dem Murtal und Graz verunglückte heuer bis zum 30. November nur jeweils eine Person im Straßenverkehr tödlich. Diesen Wert erreichte man in der Südweststeiermark letztes Jahr. Warum es gerade heuer so viele tödliche Unfälle in Leibnitz und Deutschlandsberg gibt, ist laut Wolfgang Staudacher, Leiter der Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion, noch unklar. Man müsse sich die Einzelfälle anschauen. Geplant sei dies aber erst am Jahresende.

Ablenkung und Raserei

Die Polizei in Leibnitz und Deutschlandsberg zeigt sich jedenfalls betroffen. "Da steckt jedes Mal viel privates Elend dahinter", sagt Karl Sungi, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant in Deutschlandsberg. Immer wieder musste er Familien die Nachricht überbringen, dass ein Angehöriger bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt sei. "Das ist die schwierigste Aufgabe, die man im Beruf hat." Von den Familien kommt oft die Frage nach dem "Warum". "Das drängt sich in dieser Situation natürlich immer auf, aber die Schuld liegt leider oft bei den Fahrern selbst", sagt Sungi.

Das bestätigen auch die Zahlen des VCÖ. Bei sieben tödlichen Unfällen dieses Jahr waren die Fahrer abgelenkt. In vier Fällen war Tempoüberschreitung Auslöser für den Unfall, in zwei Fällen war der Lenker alkoholisiert. Vor allem Handys am Steuer führen zu Unfällen. Problematisch sei auch überhöhte Geschwindigkeit: "Die wenigsten glauben es, aber zehn Kilometer pro Stunde mehr sind oft schon zu viel", erklärt Sungi.

Mehr Schwerpunktkontrollen

Dagegen möchte die Polizei in der Südweststeiermark verstärkt vorgehen, zeigt sich aber zugleich auch machtlos. Zwar seien vor allem über die Weihnachtszeit und Neujahr Schwerpunktkontrollen angedacht, doch Christian Zöhrer, Bezirkspolizeikommandant in Leibnitz macht klar: "Wir legen Wert darauf, präsent zu sein, aber können nicht alles kontrollieren." Zu einem ähnlichen Schluss kommt man in Deutschlandsberg: "Wir können als Polizei nicht überall gleichzeitig sein. Das einzige, das bleibt, ist an die Vernunft der Kfz-Lenker zu appellieren."