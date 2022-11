Rund 20 Ruftaxis, darunter vier E-Autos und ein mit Wasserstoff betriebenes Auto: So sieht das Mikro-ÖV-System Regiomobil (für die Alltagsmobilität) und Weinmobil (für die touristische Nutzung) in der Südweststeiermark aus. "Mit dieser Flächendeckung ist das Regiomobil einzigartig in Österreich", sagt Herbert Germuth, Vorsitzender des Tourismusverbandes Südsteiermark.