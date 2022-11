Im Oktober präsentierte die FPÖ Steiermark bereits in Deutschlandsberg ihre neue Petition, mit der eine Verbesserung des Gesundheitssystems erzielt werden soll. Am 17. November bildete die Stadtgemeinde Leibnitz den Abschluss dieser Steiermark-Tour. Ziel der Partei: 10.000 Unterschriften bis März 2023 zu sammeln. Ziel der Petition: Die Gesundheitsversorgung für alle Steirer zu sichern. Doch was bedeutet das konkret?