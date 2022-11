Noch immer ist es ein Tabu, doch treffen kann es jede und jeden: 376 Personen haben sich letztes Jahr in Österreich mit HIV infiziert. 38 davon leben in der Steiermark. Nur in Wien und Oberösterreich wurden 2021 mehr Neuinfektionen registriert. Mittlerweile ist das HI-Virus gut therapierbar. Problematisch ist aber die Unwissenheit: Zehn Prozent der Betroffenen kennen ihren Status nicht. Mit der Kampagne "Ich will es wissen" möchte die Aids-Hilfe Steiermark dagegenwirken und auch abseits von Graz eine Testmöglichkeit schaffen: Am 24. November kann man sich im Kulturzentrum Leibnitz gratis testen lassen.