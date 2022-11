Die Verkehrskontrollen, die am vergangenen Wochenende verschärft wurden, hat die Polizei am Donnerstag auch in Strass durchgeführt - diesmal mit dem Schwerpunkt: Schwerverkehr.

Im Laufe des Tages wurden am Verkehrskontrollplatz Straß in Steiermark von der Landesverkehrsabteilung Steiermark - gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Graz-West und Kontrollorganen des Landes Steiermark - zahlreiche Beanstandungen vermeldet. Insgesamt wurden immerhin 60 Anzeigen erstattet. Die Anzeigen wurden unter anderem nach dem Tiertransportgesetz, wegen fehlender oder abgelaufener Dokumente und nach der Lenk- und Ruhezeitverordnung erstattet.

Keine Bremswirkung

Einige Male mussten Lenker auch "absitzen", wegen schwerer Mängel kam es zu einigen Untersagungen der Weiterfahrt und in fünf Fällen sogar zu Abnahmen von Kennzeichen. "Auffällig bei den Kontrollen war", berichtet Johanna Paar von der Landspolizeidirektion Steiermark, "dass vier von fünf Autotransportern - also Lkw, die Neuwägen transportieren - technisch derart desolat waren, dass diese unverzüglich abgestellt werden mussten. Die Transporter wiesen keine Bremswirkung auf".