Gegen 15 Uhr ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Auffahrunfall. Eine 62-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Deutschlandsberg fuhr auf der B 76 in Richtung Stainz. In Tomberg (Gemeinde Stainz) wollte sie nach links abbiegen und musste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten.