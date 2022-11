2020 und 2021 fielen viele Perchten- und Krampusläufe wegen Corona ins Wasser. Dieses Jahr geht es in der Südweststeiermark bereits vor dem ersten Adventwochenende zu Freuden vieler wieder schaurig-schön her, denn eines ist klar: "Der Perchtenlauf gehört zur Adventzeit einfach dazu und ist etwas ganz Besonderes in der Region", sagt Melanie Koch, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Südsteiermark. Werden alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten, so stehe den Perchtenläufen dieses Jahr nichts im Weg.

Zu den größten Perchtenläufen zählt jener in Gleinstätten. Am heutigen Samstag, dem 12. November, veranstalten die Haslacher Perchten dort den sechsten Perchtenlauf. Rund 300 Kreaturen ziehen mit Lichtern und Feuerwerken durch den Ort. Was furchteinflößend klingt, sei für die Kleinen allerdings nicht gefährlich. "Für Kinder richten wir einen zusätzlichen, mit Gittern abgesicherten Bereich ein. So bleibt das Brauchtum familienfreundlich", sagt Martin Robier, Obmann der Haslacher Perchten und Mitinitiator des Laufs. Auch der Nikolaus darf nicht fehlen - brave Kinder können sich bei ihm ein Sackerl abholen.

Dieses Jahr nicht stattfinden wird der zweite größere Perchtenlauf: Gemeint ist jener in Leibnitz. Grund dafür sei laut Tina Muchitsch, Organisatorin und Obfrau des Freizeit- und Jugendclubs Leibnitz, dass die Planungsunsicherheit im Frühjahr noch nicht gegeben gewesen sei. 2023 sollen die Perchten in der Stadtgemeinde aber wieder ihr Unwesen treiben.

Die St. Veiter Teufel machen ihre Gemeinde am 18. November unsicher. Der Krampuslauf in St. Veit in der Südsteiermark findet dieses Jahr - nach einer Coronapause - zum 20. Mal statt. Natürlich ist auch der Nikolaus mit von der Partie. In Oberhaag, Heiligenkreuz am Waasen und in Wagna (Bezirk Leibnitz) haben Jung und Alt am 19. November allen Grund zum Fürchten. Dieses Jahr besonders: Beim Krampuslauf der Wagna Teufel ziehen erstmals über 200 Perchten durchs Römerdorf Wagna.

In Wies laufen am ersten Adventwochenende über hundert Perchten ein. Dort erwartet die Besucherinnen und Besucher am 26. November unter anderem ein Grillstand und ein Feuerwerk.

Der 12. Krampuslauf findet dieses Jahr in St. Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz) statt. Am 3. Dezember geht es dort heiß her: Geboten werden eine Eröffnungsshow, ein Nikolausspiel, eine Feuershow sowie die Verlosung einer Krampusmaske im Wert von rund 750 Euro.

Die Qual der Wahl haben die Besucher am 5. Dezember. In Eibiswald sowie in Straß in Steiermark lehren die Krampusse und Perchten an diesem Tag das Fürchten. In Straß werden über 200 Krampusse dabei sein. Für Nikolaussackerl und ein Feuerwerk ist auch hier gesorgt.

Die Hollenegger Schlossteifl veranstalten am 10. Dezember den traditionellen Krampuslauf am Hauptplatz in Bad Schwanberg (Bezirk Deutschlandsberg). 20 Krampusgruppen präsentieren ihre Masken und Verkleidungen, der Nikolaus bringt seine Nikolaussackerl und die Besucher werden mit Speis und Trank verwöhnt.