Die Verschärfung der Flüchtlingssituation ist auch in der Steiermark weiter zu spüren. Wie berichtet fordern die Aufgriffe im Burgenland die steirische Polizei, die am Grenzmanagement in Spielfeld als Unterstützungsleistung für das Burgenland Asyl-Erstbefragungen durchführt. Doch auf Krücken und mit einem angeschwollenen, entzündeten Fuß sollte am vergangenen Freitag ein Flüchtling dorthin zur Erstbefragung „humpeln“. Petra Leschanz, Juristin und Unterstützerin der Initiative Border Crossing Spielfeld hat den Tunesier aufgelesen. „Er hat sich am Bahnhof suchend an Personen gewandt, weil er nicht wusste, wie er zum Grenzmanagement kommt“, so Leschanz.