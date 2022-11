Der Mann hatte in einem Fastfood-Lokal in Leibnitz Gäste belästigt. Als gegen 22.15 Uhr eine Polizeistreife gerufen wurde, konnte der 53-Jährige noch aus dem Lokal gebracht werden. Am Parkplatz begann er dann allerdings vor den Beamten mit seinen Armen zu gestikulieren und gab sich als "Jesus" aus. Laut Polizei wurde er zunehmend aggressiver und äußerte gegenüber den Beamten, dass er sie mit ihren Waffen erschießen werde. Nach mehrmaliger Abmahnung und Androhung der Festnahme attackierte er auch noch die Beamten mit Fußtritten und schlug mit der Faust gegen den Kopf eines Polizisten.