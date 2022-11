In der Nacht auf Sonntag führten Beamte der Polizeiinspektion Strass gegen 23 Uhr auf der L 269 in Priebing Fahrzeuganhaltungen durch. Nachdem ein Fahrzeuglenker das Anhaltezeichen missachtet und mit weit überhöhter Geschwindigkeit (mehr als 100 km/h in den Ortsgebieten) von Priebing über Weinburg und Siebing bis nach Mettersdorf/Saßbach davongerast war, konnte er schließlich von den Polizisten angehalten werden.