Riesiges Glück hatte der Lenker eines Traktors am Donnerstag in Großfelgitsch (Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen). Der Südsteirer führte mit einer am Traktor angehängten Maschine entlang einer Gemeindestraße Baumschnittarbeiten durch. Dabei dürfte der Mann zu weit von der Fahrbahn abgekommen sein, weshalb das rund acht Tonnen schwere Gespann zur Seite kippte und umstürzte. Als die alarmierte Feuerwehr Großfelgitsch am Unfallort eintraf, hatte sich der unverletzt gebliebene Lenker bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien können.