Am späten Sonntagabend mussten die Freiwilligen Feuerwehren Stainz und Bad Gams zu einem Einsatz nach einem Verkehrsunfall ausrücken. Gegen 23.20 Uhr heulten die Sirenen, weil auf der Bad Gamserstraße (L 643) ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen war. Gegenüber der Polizei gab der 18-jährige Lenker aus dem Bezirk Graz an, dass irgendetwas über die Straße gelaufen sei und er deshalb das Lenkrad verrissen habe. Daraufhin geriet der Wagen ins Schleudern, stürzte über die Böschung und kam abseits der Fahrbahn in einer Wiese am Dach liegend zum Stillstand. Der Alkotest beim Lenker verlief negativ.