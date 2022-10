"Glückwunsch zur Teilnahme am Cartoon-Workshop von Oliver Ottitsch" hieß es diese Woche für 14 Schülerinnen und Schüler der 4a der Mittelschule Straßgang mit Schwerpunkt "Holz & Gestaltung" in Graz. Sie bekamen vom steirischen Meister der spitzen Feder im Kunsthaus Köflach einen Einblick in das Kreieren von Cartoons und Comics. "Glückwunsch" heißt ja auch die aktuelle Ausstellung von Ottitsch in Köflach, wo der 39-Jährige Arbeiten aus allen seinen bisherigen Schaffensperioden zeigt.