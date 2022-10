Im Rahmen einer Pressekonferenz in der Volksbank in Köflach präsentierten Steiermark-Vorstand Hannes Zwanzger und Regionalleiter-Stellvertreter Jürgen Vötsch die aktuellen Bilanzzahlen und Trends. Zwanzger, der seit 31 Jahren bei der Volksbank Steiermark tätig ist und seit 1. April 2022 gemeinsam mit Monika Cisar-Leibetseder den neuen Vorstand der Bank bildet, gab Einblick in die Gebarung des regionalen Kreditinstituts: "Wir haben uns in den letzten Monaten und Jahren komplett auf das österreichische Geschäft konzentriert, wir haben keine ausländischen Kredite, Beteiligungen oder gar Eigentümer." Das mache sich vor allem in der aktuell schwierigen Zeit bemerkbar.