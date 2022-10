Sie sind gekleidet in Rotkreuz-Uniformen, ausgestattet mit Tablets und führen Beitrittsformulare mit: So sind die Mitglieder des Roten Kreuzes Deutschlandsberg seit 17. Oktober in der Region unterwegs. Unter ihnen Ehrenamtliche, Hauptberufliche, Zivildienst-Leistende und Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres. Sie alle sind zur Stelle, wenn Menschen in Not sind.