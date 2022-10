Sehr spannend wurde es Samstagnachmittag bei der Endrunde des 27. "Steirischen Harmonikawettbewerbs" in der Steinhalle Lannach. Alle fünf Finalistinnen und Finalisten ‒ Katrin Gruber, Anna Köberl, Julian Posch, Leon Pühringer und Andreas Straßegger ‒ präsentierten jeweils ein Pflicht- und ein Kürstück und stellten ihr hervorragendes Können unter Beweis.

Eine prominente Fach-Jury ‒ Christian Hartl, Christine Gutzelnig, Karl Lenz und Franz Posch ‒ hatte die schwierige Aufgabe, die einzelnen Darbietungen der jungen Musikerinnen und Musiker zu bewerten und den besten Nachwuchs-Harmonikaspieler der Steiermark zu küren.

Die Finalisten © (c) Regine Schoettlwww.pixelworker.

Leon Pühringer aus St. Nikolai im Sausal überzeugte mit seinen Aufführungen ‒ "Almbleamerl Landler" (Pflichtstück) und "Dämonen Franzé" (Kürstück) ‒ und gewann mit insgesamt 72 Punkten den ersten Preis, eine steirische Harmonika der Firma "Strasser".

Mit den Darbietungen "Druck nur zua" (Pflichtstück) und "Durchʼs Joglland" (Kürstück) erspielte sich Julian Posch aus Strallegg den zweiten Platz (69 Punkte) und damit eine steirische Harmonika der "Harmonikaerzeugung Schmidt".

Katrin Gruber aus Wald am Schoberpass (Pflichtstück: "Marsch der Steirer", Kürstück: "Heidelbeerträume") und Andreas Straßegger aus Floing (Pflichtstück: "Munti Polka", Kürstück: "Burgruine Waxenegg") – mit jeweils 65 Punkten ex aequo auf Platz 3 − sowie Anna Köberl aus Gasen (Pflichtstück: "Der geht eini", Kürstück: "Durchʼs Almenland") mit 63 Punkten wurden mit wertvollen Preisen des Veranstalterverbands Österreich ausgezeichnet.

Das Harmonikawettspiel konnte wieder LIVE im ORF-Fernsehen miterlebt werden: Ein Team des ORF Steiermark war mit fünf Kameras und einem Übertragungswagen in der Steinhalle Lannach und sendete den 27. "Steirischen Harmonikawettbewerb" mit Moderator Paul Prattes ab 15.25 Uhr österreichweit in ORF 2. Zu Gast in der Sendung war auch der Gewinner des "Steirischen Harmonikawettbewerbs 2021" Simon Gspurning aus Edelschrott.