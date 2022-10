Die Preise für Gas und Strom steigen kräftig an. Sparen ist angesagt. Nicht nur viele Privatkunden versuchen derzeit ihren Energieverbrauch zu reduzieren, sondern auch der Handel in der Region. Das wirkt sich auch auf die Kundinnen und Kunden aus.

Explodierende Preise

Dass Energie teurer wird, merkt Felix Bartolits, Geschäftsführer des Einkaufszentrums Weinland (EKZ Weinland) in Leibnitz, bereits seit Ende des letzten Jahres. Jetzt sei jedoch eine Grenze überschritten worden: "Die Kosten sind nicht mehr stemmbar und das, obwohl wir schon immer sehr sparsam mit Energie umgegangen sind", erzählt er. Während das EKZ früher monatlich zwischen 12.000 und 15.000 Euro für Strom ausgeben musste, sind es derzeit zwischen 40.000 und 47.000 Euro. Ähnlich verhält es sich mit dem Gas. Bekam man im Vorjahr noch eine Rechnung von 6.000 bis 10.000 Euro, sind es derzeit 30.000 Euro.

"Die Politik reagiert viel zu langsam"

Das EKZ finanziert sich aus den Mieteinnahmen der im Einkaufszentrum angesiedelten Firmen. Die gestiegenen Betriebskosten an die Ladenbetreiber weiterzugeben, sei jedoch keine Option: "Das können die Firmen einfach nicht stemmen. Wir leben vom Miteinander. Zurzeit machen wir im EKZ aber ein Verlustgeschäft", sagt Bartolits. Um die Kosten zu senken und weg vom Gas zu kommen, will sich das EKZ bis Ende Oktober an die Nahwärme Leibnitz anschließen. Grabungsarbeiten laufen bereits. Auch die Öffnungszeiten hat man bereits seit einigen Monaten um eine Stunde verkürzt. "In Zukunft könnte es sein, dass wir noch früher schließen müssen. Die Politik reagiert viel zu langsam. Wie lange wir das noch durchstehen, ist fraglich", ergänzt Bartolits.

Geändertes Kaufverhalten

Doch nicht nur die gestiegenen Preise machen dem Geschäftsführer Sorgen. Auch das Kaufverhalten der Kunden habe sich geändert. Sowohl im Mode- und Schuhhandel als auch in der Gastro sei die Frequenz stark zurückgegangen. "Die Kaufkraft ist enorm schwach", resümiert er.

Maria Lienhart leitet das WEZ in Bärnbach © Karl Mayer

Über Energiesparmaßnahmen macht man sich auch im Weststeirischen Einkaufszentrum - kurz WEZ genannt - in Bärnbach im Bezirk Voitsberg Gedanken. "Es ist eine herausfordernde Zeit, in der man ständig agieren und reagieren muss, das wird auch weiterhin so bleiben", meint WEZ-Centerleiterin Maria Lienhart. Im Vorfeld habe es durchaus Diskussionen gegeben, wie man mit der Situation umgeht. "Wir sind zum Entschluss gekommen, dass wir ab 1. November im Einkaufszentrum die Schließzeit der Shops von 18.30 Uhr auf 18 Uhr vorverlegen", so Lienhart. Von den kürzeren Öffnungszeiten ausgenommen sind die "Ankermieter", der Spar-Markt hat weiter bis 19 Uhr geöffnet, die Drogeriekette Müller bis 18.30 Uhr.

LED-Weihnachtsbeleuchtung

Keine großen Änderungen plant man bei der Weihnachtsbeleuchtung. "Die tut unseren Seelen gut. Unsere Kunden und wir wollen endlich wieder einen normalen Adventablauf erleben", betont Lienhart. Der Start in den Advent passiert heuer am Freitag, dem 18. November. An diesem Tag wird auch die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. "Nach Geschäftsschluss werden wir die Beleuchtung aber früher als bisher ausschalten. Wir sind nicht die Innenstadt, wo die Leute am Abend hinbummeln. Das Zelebrieren des Advents lassen wir uns nicht nehmen, da schalten wir lieber das Licht ein paar Stunden früher aus", betont die Centerleiterin. Zudem habe man eine ganz neue Niederspannungs-LED-Beleuchtung. "Die braucht ohnehin nicht viel Energie", meint Lienhart.