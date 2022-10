Der Brand eines Nebengebäudes in Freidorf (Marktgemeinde Frauental an der Laßnitz) führte am Montag zu einem Großeinsatz mit mehr als 60 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen von sieben Feuerwehren. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Durch den raschen und beherzten Löschangriff konnten die Einsatzkräfte eine weitere Ausbreitung der Flammen auf umliegende Gebäude erfolgreich verhindern. Menschen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt.