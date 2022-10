Gegen 12.50 Uhr verließ ein 8-jähriges Kind am Freitag in Stiefing (Gemeinde St. Georgen an der Stiefing) auf einem Elektroquad den elterlichen Hof und fuhr auf die Straße hinaus. Dabei übersah es einen linkskommenden Pkw und wurde von diesem im Frontbereich erfasst. Beim Aufprall wurde es aus dem Quad gehoben und unbestimmten Grades verletzt.