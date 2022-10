Auf der B 74 im Ortsteil Fresing (Gemeinde Kitzeck im Sausal) kam ein Mann am Freitag in den frühen Morgenstunden mit seinem Pkw von der Straße ab und landete im Straßengraben. Dabei riss die Ölwanne des Pkw auf, sodass circa sechs Liter Öl in den Graben austraten. Der Mann war alkoholisiert und entfernte sich vom Unfallort. Um 4.30 wurde die Polizei über den Unfall informiert. Sie traf den Unfalllenker zu Hause an und nahm ihm den Führerschein ab. Der Ölaustritt wurde erst Stunden später von Anreinern bemerkt. Gefährlich daran: Der Graben führt zu einem Bach, der in die Sulm mündet.