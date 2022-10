Sulztal an der Weinstraße

Das war das zweite "Urmeer Forum" beim Fischwirt

Am Mittwoch fand beim Fischwirt im Urmeer, in Sulztal an der Weinstraße, das zweite "Urmeer Forum" statt. Dabei im Zentrum stand der internationale Austausch zwischen der Steiermark und der slowenischen Region Piran-Portorož.