Die Weinernte ist großteils eingefahren. Was lässt sich über den Jahrgang sagen?

Stefan Potzinger: Die Weinlese ist in der Steiermark so gut wie abgeschlossen. Grundsätzlich sind wir sehr glücklich, weil wir den sechsten guten Weinjahrgang nach 2016, dem Spätfrostjahr, in Folge haben. 2016 haben wir 70 Prozent der Ernte verloren. Das hat uns auch langfristig viel Marktanteil gekostet. Mit den sechs sehr guten Jahren für den steirischen Wein sind wir jetzt aber wieder auf der Überholspur.