Um 15.10 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Leutschach mit 16 Feuerwehrleuten zu einem Verkehrsunfall auf der L 614 aus. Eine aus Slowenien stammende Frau fuhr mit ihrem Pkw von Leutschach aus kommend in Richtung Langegg (Gemeinde Leutschach an der Weinstraße). In einer Kurve stieß sie frontal mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Auto zusammen.