Aufregung in der Südsteiermark. Die B 67 zwischen Kreisverkehr Flavia Solva in Wagna bis zum Kreisverkehr OMV in Gabersdorfwar gesperrt. Laut Polizei wurde in diesem Bereich ein Kriegsrelikt gefunden.

Ein Fußgänger hatte auf seinem Spaziergang im Ortsteil Landscha an der Mur, Gemeinde Gabersdorf, in der Nähe eines Radweges das Relikt entdeckt und die Polizei verständigt. Laut Polizei handelt es sich um eine Panzergranate aus dem 1. Weltkrieg. Laut dem Entminungsdienst ist von einer geringen Gefahr auszugehen. Die Straßensperre wurde daher wieder aufgehoben.