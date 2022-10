Ein Chemieunfall sorgte Dienstagfrüh in der südsteirischen Gemeinde Ragnitz (Bezirk Leibnitz) für einen Großeinsatz. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei kam es gegen 7 Uhr in einer metallverarbeitenden Firma im Ortsteil Badendorf aus bislang unbekannter Ursache zu einer chemischen Reaktion. Konkret wurden Metallteile in einem Becken über Nacht automatisiert mit einem Beizmittel behandelt. Dabei bildete sich ein Gasgemisch aus mehreren Stoffen, das in Form einer orangen Wolke ins Freie entwich und über dem Ort schwebte. Die Landeswarnzentrale löste daraufhin Umweltalarm aus, der kurz nach 9 Uhr wieder aufgehoben wurde.

Erste Meldungen, wonach es sich um ätzende und giftige Salpetersäure gehandelt habe, stellten sich im Nachhinein als falsch heraus. Die Bevölkerung in einem Umkreis von fünf Kilometern wurde aber sicherheitshalber dazu aufgerufen, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Zu- und Ausfahrten in die betroffenen Ortschaften Ragnitz, Badendorf und Gundersdorf wurden von der Polizei vorübergehend gesperrt.

Keine Verletzten

"Unsere Experten gehen derzeit davon aus, dass zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung und die Umwelt bestanden hat. Das Zusammenspiel der Behörden und Einsatzkräfte hat vorbildlich funktioniert", berichtet Wolfgang Klemencic, stellvertretender Bezirkshauptmann von Leibnitz. Im betroffenen Betrieb gibt es keine Verletzten, weil zum Zeitpunkt des Zwischenfalls keine Mitarbeiter anwesend waren. Um die genaue Unfallursache zu ermitteln, sind Spezialisten der Polizei vor Ort.

Unternehmen: "Hohe Sicherheitsmaßnahmen"

Um Aufklärung bemüht ist auch Siegfried Tieber, Geschäftsführer der betroffenen Firma Niro-Expert GmbH: "Wir haben sehr hohe Sicherheitsmaßnahmen. Wie es dazu kommen konnte und welches Gas das war, wird noch analysiert. Wir sind froh, dass kein Mitarbeiter zu Schaden gekommen und kein Umweltschaden entstanden ist." Einen ersten Erklärungsversuch liefert Betriebsleiter