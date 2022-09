In Oberhaag im Bezirk Leibnitz ist es am Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 53-Jähriger dürfte bei Arbeiten an einem Haus etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt sein und sich dabei schwer verletzt haben.

Der 53-jährige Leibnitzer war mit Zimmereiarbeiten am Dach eines Einfamilienhauses beschäftigt. Als er dafür auf die angebrachten Unterdeck- und Putzträgerplatten am Kaltdach stieg, dürfte eine dieser Platten eingebrochen sein. Der Mann ist in weiterer Folge etwa fünf Meter vom Hausdach ins Innere des Hauses gestürzt.

Der Leibnitzer wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht.