Am Feitag um ein Uhr in der Nacht wurden die Freiwilligen Feuerwehren Spielfeld, Straß, Gersdorf an der Mur und Gamlitz zu einem Einsatz am Spielfelder Bahnhof gerufen. Aus zwei Waggons eines mit Kohle beladenen Güterzugs stieg Rauch auf. Glutnester hatten sich gebildet.