Um zwei Uhr Früh wurde die Feuerwehr am Dienstag zu einem Einsatz in Mitterlabill in der Gemeinde Schwarzautal in Leibnitz alarmiert. Dort hat ein Wirtschaftsgebäude Feuer gefangen. Der Brand ist von einem Hackschnitzellager aus- und auf ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude übergegangen. Verletzt wurde bei dem Brand und den Löscharbeiten niemand. Nach vier Stunden konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr kurz vor sieben Uhr "Brand aus" geben.

Insgesamt waren 13 Feuerwehren mit 109 Feuerwehrkräften und 18 Fahrzeugen sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt.